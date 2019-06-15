Прямой эфир

В Москве +22, в Киеве +25. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 июня

15 июня 2019 19:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Париже синоптики обещают ясную погоду и +22. В Вене обещают дожди, грозы и +25. На два градуса теплее в Риме.

В Москве +22, в Киеве +25. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 июня-1

Ясно и + 30 в Мадриде. Тот же климатический расклад, но с поправкой на два пункта в Софии, рассказали в программе «Плюс-минус». 

В Москве +22, в Киеве +25. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 июня-4

В Афинах в начале недели будет +33. В Анкаре синоптики обещают +25, дождь и грозы. Почти такая же погодная ситуация в Вильнюсе.

В Москве +22, в Киеве +25. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 июня-7

Всего +19 и дожди прогнозируют в Риге. Осадки в начале недели передают и в Варшаве, + 24. В Киеве синоптики прогнозируют комфортную погоду: +25 и переменная облачность. Та же история в Москве: +22.

Кратковременные дожди и грозы местами. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
В Гренландии за день растаяло 2 млрд тонн льда
15 июня 2019 19:01

В Гренландии за день растаяло 2 млрд тонн льда

Кадры как из фильма ужасов: всё вокруг кровавое. Красная песчаная буря обрушилась на Мали
15 июня 2019 18:49

Кадры как из фильма ужасов: всё вокруг кровавое. Красная песчаная буря обрушилась на Мали

Выброс пепла на 7 км в высоту! В Индонезии проснулся вулкан. Видеофакт
15 июня 2019 18:42

Выброс пепла на 7 км в высоту! В Индонезии проснулся вулкан. Видеофакт