В Москве +22, в Киеве +25. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 июня

В Париже синоптики обещают ясную погоду и +22. В Вене обещают дожди, грозы и +25. На два градуса теплее в Риме.

Ясно и + 30 в Мадриде. Тот же климатический расклад, но с поправкой на два пункта в Софии, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Афинах в начале недели будет +33. В Анкаре синоптики обещают +25, дождь и грозы. Почти такая же погодная ситуация в Вильнюсе.