Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке переходит в режим жёсткой экономии

ООН переходит в режим жесткой экономии. Организация столкнулась с самым серьезным за 10 лет финансовым кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь в штаб-квартире в Нью-Йорке будут экономить буквально на всем – установлены ограничения на расход электроэнергии, закрыты столовые, отключены эскалаторы. Конец пришел и традиционным неформальным собраниям по пятницам, когда в зале делегатов можно было встретиться с коллегами и журналистами.

Причина кризиса – некоторые страны-участницы ООН не платят взносы. В черном списке среди прочих не самые бедные Израиль, Саудовская Аравия и первая экономика мира – США.