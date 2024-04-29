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В Молдове упростят снос памятников

29 апреля 2024 13:54
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Власти Молдовы решили максимально упростить снос памятников. Правительство страны уже подготовило ряд поправок в соответствующий закон. Он расширяет перечень объектов, которые могут быть уничтожены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове упростят снос памятников-1

В числе нововведений содержится предложение разрешить демонтировать монументы и мемориалы, которыми заведуют местные органы власти, если они нарушают общественный порядок и противоречат хорошим манерам. Оппозиция и многие общественные деятели уже выразили опасение, что новый закон даст возможность безнаказанно сносить мемориалы воинам-освободителям, которые установлены практически в каждом населенном пункте страны. При этом стоит отметить, что в последнее время в Молдове участились акты вандализма в отношении памятников советской эпохи.

# Памятники # Новости Молдовы

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