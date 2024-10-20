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В Молдове проходят президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС

20 октября 2024 10:18
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В Молдове проходят президентские выборы совместно с референдумом о вступлении в Евросоюз. На главный пост претендуют 11 кандидатов, среди которых нынешняя глава государства Майа Санду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове проходят президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС-2

Всего открыто более 2 тысяч участков, 230 из которых – за границей. Официальный Кишинев решил организовать только два пункта для голосования в Москве, притом что по всей России проживает примерно 1,5 миллиона граждан Молдовы. Голосование закончится в 9 вечера. Если ни один из кандидатов не сможет заручиться поддержкой более половины избирателей, то через две недели состоится второй тур между двумя претендентами, получившими наибольшее количество голосов. 

Что касается референдума, для признания его состоявшимся необходима явка в 33 %. Независимо от политических взглядов, большинство молдаван хотят повышения зарплаты и улучшения качества жизни. 

Сможет ли обеспечить вступление в ЕС то светлое будущее, которое обещают сторонники этой идеи, мнения бытуют разные. Сейчас минимальная заработная плата в Молдове составляет около 260 евро в месяц. Это один из самых низких показателей в Европе. 

Недавний анализ, проведенный независимым аналитическим центром, показал, что за последние 4 года страну покинуло более 200 тысяч молдаван, что является рекордным показателем.

# Международная политика

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