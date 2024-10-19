Стремительное пикирование экономики в Евросоюзе, очевидно, следствие их же санкционной политики. «Эффект бабочки» здесь сработал с чудовищной силой. И главная проблема, с которой столкнулись европейские компании в период санкционной войны, – резкое удорожание энергии. В итоге энергоемкие отрасли, крайне важные для экономики ЕС, потеряли от 10 до 15% объемов производства.

В целом же, по данным Евростата, с середины 2023-го по лето нынешнего года выпуск промышленной продукции сократился более чем на 2 % в еврозоне и почти на 2 % в государствах Евросоюза. Хуже всего ситуация в Венгрии – здесь спад почти на 6,5 %, в Германии – 5,5%, Италии – более 3 %, Франции – выше 2 %. Если учесть, что за всеми этими производствами стоят тысячи рабочих мест с конкретными людьми, бумеранг, который запустили своими же санкциями недальновидные европолитики, ох как больно бьет по затылкам простых европейских граждан.