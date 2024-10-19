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Бумеранг бьёт по простым европейцам – к чему привела санкционная политика ЕС?

19 октября 2024 19:06
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Стремительное пикирование экономики в Евросоюзе, очевидно, следствие их же санкционной политики. «Эффект бабочки» здесь сработал с чудовищной силой. И главная проблема, с которой столкнулись европейские компании в период санкционной войны, – резкое удорожание энергии. В итоге энергоемкие отрасли, крайне важные для экономики ЕС, потеряли от 10 до 15% объемов производства. 

В целом же, по данным Евростата, с середины 2023-го по лето нынешнего года выпуск промышленной продукции сократился более чем на 2 % в еврозоне и почти на 2 % в государствах Евросоюза. Хуже всего ситуация в Венгрии – здесь спад почти на 6,5 %, в Германии – 5,5%, Италии – более 3 %, Франции – выше 2 %. Если учесть, что за всеми этими производствами стоят тысячи рабочих мест с конкретными людьми, бумеранг, который запустили своими же санкциями недальновидные европолитики, ох как больно бьет по затылкам простых европейских граждан. 

Бумеранг бьёт по простым европейцам – к чему привела санкционная политика ЕС? -2

И, действительно, триггером этой болезненной ситуации стали цены на энергоносители. Теперь в Евросоюзе они в среднем почти в два раза выше, чем, например, в США и Китае. Так, если раньше газ из России обходился в 150-200 долларов за тысячу кубометров, то сейчас ценник доходит до 450 и выше. А это серьезный удар в первую очередь по европейскому химпрому. Например, затраты на производство азотных удобрений подскочили на 150 %, что спровоцировало закрытие целого ряда предприятий и спад производства на 8 %. И это не единственный тяжелый камень на шее конкурентоспособности европейской продукции. С таким выплыть на траекторию роста уже навряд ли удастся. 

# Европейский союз # Санкции # Экономический кризис # Кризис в ЕС

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