40% эстонцев не хватает денег, они вынуждены жить в долг – данные соцопроса

В Эстонии люди всего лишь жалуются на бедность. Об этом говорят данные опроса, проведенного по заказу института финансов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выяснилось, почти 40 % эстонцев признались, что им не хватает денег и они часто вынуждены на чем-то экономить или же жить в долг.

23 % опрошенных отнесли себя к среднему классу. Но при этом все они неудовлетворены своими доходами из-за постоянно растущей стоимости жизни. Почти 60 % респондентов, даже те, кто считает себя более-менее финансово благополучным, рассказали, что им приходится регулярно использовать накопления. 2 % признались, что их средств не хватает даже на еду, а 16 % утверждают, что могут тратить «кровные» только на товары и услуги первой необходимости.

Для получения полной картины жизни в Эстонии хочется привести данные департамента статистики. Согласно им, в абсолютной бедности живут 3,5 % эстонцев и 22,5 % в относительной бедности. Причина такого положения в сложной экономической ситуации. Спад промышленного производства достиг 6 % . В этом смысле Эстония в числе европейских антилидеров.