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В Молдове правительство призвало граждан экономить электроэнергию

25 октября 2022 07:10
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Новости Молдовы. Местное правительство призвало граждан экономить электроэнергию. В стране энергетический дефицит. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, население попросили не пользоваться лифтом и снизить температуру в офисах до 19 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове правительство призвало граждан экономить электроэнергию-1

С такими «инновациями» выступило Национальное агентство по регулированию в энергетике. В рекомендации также входит максимальное использование дневного света и отключение от электросети приборов. В правительстве отметили, что закрывать школы и останавливать транспорт пока не планируют. Но вот об отключении уличного освещения и сокращении энергопотребления в ресторанах и магазинах уже задумываются.

# Кризис в ЕС # Новости Молдовы # Фотофакт

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