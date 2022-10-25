В Молдове правительство призвало граждан экономить электроэнергию

Новости Молдовы. Местное правительство призвало граждан экономить электроэнергию. В стране энергетический дефицит. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, население попросили не пользоваться лифтом и снизить температуру в офисах до 19 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С такими «инновациями» выступило Национальное агентство по регулированию в энергетике. В рекомендации также входит максимальное использование дневного света и отключение от электросети приборов. В правительстве отметили, что закрывать школы и останавливать транспорт пока не планируют. Но вот об отключении уличного освещения и сокращении энергопотребления в ресторанах и магазинах уже задумываются.