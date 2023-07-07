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В Молдове одобрили закон, который позволяет контролировать соцсети

07 июля 2023 13:28
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Закон о контринформационной деятельности, разрешающий Службе информации и безопасности (СИБ) осуществлять контроль над соцсетями, был одобрен парламентом Молдовы во втором чтении, сообщает РИА Новости.

Закон был утвержден большинством голосов – 57 депутатов. В соответствии с новым механизмом, если СИБ выявит нарушение законодательства об информационной безопасности, то будет уведомлять прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Ранее не существовало законодательного акта в Молдове, который бы регулировал деятельность контрразведки и внешней разведки. Поправки, замечания и предложения Венецианской комиссии и специалистов были рассмотрены примерно на 20 публичных обсуждениях после первого чтения закона.

# Хакеры

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