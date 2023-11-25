В Молдове не согласны с политикой правительства в отношении Украины

Масштабные акции протеста проходят в Молдове. Политика Кишинева в отношении Киева ставит под удар фермерское хозяйство в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельхозпроизводители пригнали технику в центр столицы и требуют, чтобы правительство запретило ввозить злаковые и масличные культуры из Украины. Также фермеры призывают ввести мораторий на штрафные санкции и увеличить помощь сектору.

В этом году сельское хозяйство Молдовы понесло колоссальные потери из-за аномальной засухи. Однако власти игнорируют призывы своих граждан. В то же время полиция заводит на фермеров уголовные дела за порчу госимущества.