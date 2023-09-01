281 беспилотник и 29 украинских БПЛА самолетного типа ликвидированы ВС РФ за неделю в западных областях Российской Федерации. Об этом проинформировало российской оборонное ведомство, пишет РИА Новости.

В Минобороны также обозначили, что с начала СВО российской стороной уничтожены более 460 самолетов, 247 вертолетов и почти 6 тысяч украинских беспилотников.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня сразу на нескольких направлениях. По информации оборонного ведомства РФ, ВСУ несут серьезные потери в живой силе и технике. Успеха украинские военнослужащие не показывают ни на одном направлении.