Прямой эфир

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении свыше 300 украинских БПЛА за неделю

01 сентября 2023 12:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

281 беспилотник и 29 украинских БПЛА самолетного типа ликвидированы ВС РФ за неделю в западных областях Российской Федерации. Об этом проинформировало российской оборонное ведомство, пишет РИА Новости. 

В Минобороны также обозначили, что с начала СВО российской стороной уничтожены более 460 самолетов, 247 вертолетов и почти 6 тысяч украинских беспилотников. 

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня сразу на нескольких направлениях. По информации оборонного ведомства РФ, ВСУ несут серьезные потери в живой силе и технике. Успеха украинские военнослужащие не показывают ни на одном направлении. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
​В Киеве признали большие потери в ВСУ
01 сентября 2023 11:48

​В Киеве признали большие потери в ВСУ

NYT: на Западе разочарованы медленным наступлением ВСУ
01 сентября 2023 11:01

NYT: на Западе разочарованы медленным наступлением ВСУ

Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку в Сочи 4 сентября
01 сентября 2023 11:00

Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку в Сочи 4 сентября