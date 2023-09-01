​В Киеве признали большие потери в ВСУ

Вооруженные силы Украины несут большие потери на поле боя. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, пишет РИА Новости.

Потерь очень много, постепенно идет привыкание, что ненормально, но это правда. Так Буданов прокомментировал вопрос во время интервью телеканалу 1+1 о том, как он переживает потери в ВСУ. В середине прошлого месяца New York Times обнародовала данные о положении дел на фронте: с начала СВО с украинской стороны они приблизились к 70 тыс. убитых. Примерно 120 тысяч военных были ранены, проинформировало издание.

В ноябре минувшего года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в социальной сети сообщала, что погибли 100 тысяч украинских военных. Позже эта информация была удалена, а в новом посте уже официального представителя Еврокомиссии объяснялось, что была допущена неточность. Дана Спинат объяснила, что Урсула фон дер Ляйен, озвучивая цифры, опиралась на данные внешних источников, а число в 100 тысяч охватывает как убитых, так и раненых.