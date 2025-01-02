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В МИД КНР был презентован логотип председательства Китая в ШОС

02 января 2025 13:31
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Укреплять солидарность и усиливать позиции на мировой арене. Этому будет уделено особое внимание в 2025-ом году во время председательства Китая в Шанхайской организации сотрудничества, членом которой является и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИД КНР был презентован логотип председательства Китая в ШОС-2

Решение о вступлении в ШОС, напомним, было принято на саммите в Астане минувшим летом. По сути, это очередное признание нашей страны как сильного государства, к мнению которого прислушиваются на международной арене. В нынешнем году на продвижении Шанхайского духа будет сконцентрирован Пенкин и уже сегодня в Министерстве иностранных дел КНР был презентован логотип председательства Китая в ШОС.

В МИД КНР был презентован логотип председательства Китая в ШОС-4

Мао Нин, пресс-секретарь МИД КНР:
Эмблема ШОС, приобретает китайские особенности. Лозунг КНР как нынешнего председателя ШОС – «Поддерживая Шанхайский дух: ШОС в движении» – окружает эмблему на китайском, русском и английском языках. Край всей эмблемы состоит из узоров облаков, грома и узоров дракона, которые можно найти на бронзовых изделиях датированных еще 221 г. до н.э. Торжественные узоры образованы непрерывными линиями с изображениями китайского иероглифа, символизирующего надежду и жизнь, остающуюся крепкой. 

Китай принял на себя ротационное председательство в ШОС уже в пятый раз и именно он примет у себя 25 заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Запланировано и около 40 профильных встреч. В списке – Форум политических партий ШОС, Гражданский конгресс дружбы, Форум дружественных городов, Национальный кинофестиваль стран, входящих в организацию. На ряд мероприятий Беларусь уже получила приглашение.

# Китай # Международная политика

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