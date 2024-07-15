В МИД Беларуси прокомментировали запрет Латвии на въезд белорусских авто

Каждая страна использует свои инструменты для защиты национальных интересов, но действия наших соседей уже давно вышли за все возможные рамки. Бесчеловечным и антигуманным назвали в МИД Беларуси решение Латвии о запрете на въезд в эту страну белорусских автомобилей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Это удар по обычным людям. Совершенно понятно, что в первую очередь пострадают смешанные семьи, граждане двух стран, которые ездят к своим родственникам, туристы с детьми, путешественники и так далее. Поэтому мы считаем данный шаг бесчеловечным и антигуманным. Он не имеет никакого практического смысла, никакого законно-правового обоснования и приведет к сознательному осложнению гуманитарных и культурных связей между Латвией и Беларусью. А также к усилению атмосферы недоверия в двухсторонних отношениях.

Сожалеем, что Рига, явно действуя в ущерб своим национальным интересам, в очередной раз отдала предпочтение таким нецивилизованным и недемократичным мерам. Вся ответственность за это лежит на латвийской стороне. Отмечу, что в планы белорусской стороны нет намерений принимать симметричные меры против граждан Латвии. Наоборот, мы открыты и заинтересованы в развитии контактов с соседями, в том числе при использовании действующего безвизового режима для посещения нашей страны.