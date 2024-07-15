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Латвия вводит запрет на въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами

15 июля 2024 13:48
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Оценивать наших соседей можно и по решению, которое приняли латвийские власти. Рига вводит запрет на въезд легковых автомобилей на белорусских номерах. Он начнет действовать уже с полуночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия вводит запрет на въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами-1

 

Служба государственных доходов Латвии сообщила, что делается это для обеспечения исполнения восьмого пакета санкций Европейского союза, чтобы снизить риски их обхода. Запрет на въезд будет действовать на пограничных пунктах пропуска со стороны как Беларуси, так и России. Там все легковушки, помимо предназначенных для использования в движении дипломатических и консульских представительств, будут разворачивать обратно. В случае отказа водителя выполнить указания таможенного органа машину могут конфисковать.

# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Новости Латвии

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