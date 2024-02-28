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В Боливии сильные дожди привели к наводнениям и оползням

28 февраля 2024 07:22
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Новости Боливии. Сильные дожди вызвали наводнения и оползни в Боливии. Власти начали эвакуацию жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Боливии сильные дожди привели к наводнениям и оползням-1

Во многих регионах, включая столицу Ла-Пас, количество осадков побило рекорд пятилетней давности. Власти страны объявили в северных районах красный уровень опасности и ввели чрезвычайное положение. Уровень реки Акри на границе с Бразилией поднялся на 12 метров, затопив прибрежные территории. Экстренные службы намерены в скором времени приступить к ликвидации последствий и восстановлению разрушенной инфраструктуры.

# Природные катаклизмы # Новости Боливии

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