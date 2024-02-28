Захарова: предложение Макрона об отправке войск в Украину вызвали шок на Западе

В НАТО не поддержали идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину, пишет РИА Новости.

26 февраля Макрон инициировал онлайн-конференцию по поддержке Киева, куда были приглашены лидеры порядка десяти стран ЕС. В ходе встречи президентом Франции на обсуждение был вынесен вопрос отправки военнослужащих в Украину. Уже 27 февраля властями ряда стран НАТО были сделаны заявления, что отправлять воинские контингенты не планируют.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявление Макрона «вызвало шок у его соратников, соучастников по НАТО».