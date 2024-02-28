Белоруска Марина Василевская участвует в экзаменационной комплексной тренировке в ЦПК

Экзаменационная комплексная тренировка основного экипажа 21-й экспедиции посещения Международной космической станции. В Центре подготовки космонавтов проходит еще один этап на пути к звездам белоруска Марина Василевская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если ничто не помешает планам, в середине марта она отправится на орбиту вместе с нашим земляком космонавтом Олегом Новицким и астронавтом НАСА Трейси Дайсоном. Все они сейчас проходят тренировку на тренажерах транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента МКС.