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Александр Лукашенко поздравил президента Венгрии с Днём Святого Иштвана

20 августа 2019 11:55
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Новости Венгрии. Массовые гуляния и парады проходят 20 августа во всех городах Венгрии. В стране отмечают главный государственный праздник – День Святого Иштвана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 августа 1000 года Иштван I Святой был коронован на венгерский престол, став первым монархом Венгрии. В 1083 Иштван I был канонизирован, а Папа Римский Григорий VII объявил 20 августа праздничным днем.

С национальным праздником главу и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил президента Венгрии с Днём Святого Иштвана-1

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Янош Адер # Фотофакт

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