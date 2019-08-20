Александр Лукашенко поздравил президента Венгрии с Днём Святого Иштвана

Новости Венгрии. Массовые гуляния и парады проходят 20 августа во всех городах Венгрии. В стране отмечают главный государственный праздник – День Святого Иштвана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 августа 1000 года Иштван I Святой был коронован на венгерский престол, став первым монархом Венгрии. В 1083 Иштван I был канонизирован, а Папа Римский Григорий VII объявил 20 августа праздничным днем.

С национальным праздником главу и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.