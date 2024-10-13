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В Мексике проходит международный фестиваль воздушных шаров

13 октября 2024 13:20
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В Альбукерке проходит крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике проходит международный фестиваль воздушных шаров-2

Чтобы посмотреть на завораживающее зрелище, когда вместе с восходом солнца к облакам одновременно устремляются сотни шаров, съезжаются и туристы со всего мира. 

Говорят, это стоит того. Стараясь порадовать всех, кто остался на земле, команды пилотов специально для этого праздника придают шарам разнообразную, порой самую невероятную форму, иногда нарушающую законы аэродинамики, и ярко их расцвечивают. Чтобы их шар не растворился в пестрых красках воздушного карнавала.

# Необычное

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