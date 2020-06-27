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В Мексике при нападении на министра погибли три человека

27 июня 2020 19:30
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Новости Мексики. В Мексике при нападении на главу Министерства безопасности страны погибли два сотрудника охраны и случайная прохожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике при нападении на министра погибли три человека-1

Чиновник был ранен и находится в больнице. Сейчас его жизнь вне опасности.

При нападении на автомобиль министра использовалось крупнокалиберное оружие и гранаты.

В Мексике при нападении на министра погибли три человека-4

Правоохранители задержали 12 человек, подозреваемых в нападении. Прокуратура ведет поиск организаторов.

# Нападение # Омар Гарсиа Арфуч # Фотофакт

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