В Мексике при нападении на министра погибли три человека

Новости Мексики. В Мексике при нападении на главу Министерства безопасности страны погибли два сотрудника охраны и случайная прохожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновник был ранен и находится в больнице. Сейчас его жизнь вне опасности.