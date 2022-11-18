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В Мексике при крушении вертолёта погибли 5 человек, в том числе глава безопасности региона

18 ноября 2022 12:58
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Новости Мексики. Пять человек погибли при крушении вертолета в штате Агуаскальентес в центре Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв оказался и глава службы безопасности региона.

В Мексике при крушении вертолёта погибли 5 человек, в том числе глава безопасности региона-1

Власти пока не комментируют произошедшее, также нет сведений о причине катастрофы. Но, как стало известно журналистам, погибший министр безопасности накануне участвовал в масштабной полицейской операции против наркоторговцев, которая проводилась недалеко от того места, где упал вертолет. Не исключено, что крушение стало местью местной мафии.

# Крушение вертолета # Порфирио Мендоса # Новости Мексики # Фотофакт

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