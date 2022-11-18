В Мексике при крушении вертолёта погибли 5 человек, в том числе глава безопасности региона

Новости Мексики. Пять человек погибли при крушении вертолета в штате Агуаскальентес в центре Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв оказался и глава службы безопасности региона.

Власти пока не комментируют произошедшее, также нет сведений о причине катастрофы. Но, как стало известно журналистам, погибший министр безопасности накануне участвовал в масштабной полицейской операции против наркоторговцев, которая проводилась недалеко от того места, где упал вертолет. Не исключено, что крушение стало местью местной мафии.