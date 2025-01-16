В Мексике опасаются массовой депортации мигрантов из США

В мексиканской Тихуане объявлен режим чрезвычайной ситуации. Страна готовится к депортации мигрантов из США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасения властей небеспочвенны, риски эскалации миграционного кризиса как никогда высоки. Избранный президент США пообещал закрыть границу для нелегальных мигрантов и депортировать часть тех, кто уже прибыл в Штаты. Дональд Трамп готовится сделать это в первый же день своего пребывания в должности. Напомним, инаугурация состоится в понедельник, 20 января.