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В Мексике опасаются массовой депортации мигрантов из США

16 января 2025 07:18
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В мексиканской Тихуане объявлен режим чрезвычайной ситуации. Страна готовится к депортации мигрантов из США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Мексике опасаются массовой депортации мигрантов из США-2

Опасения властей небеспочвенны, риски эскалации миграционного кризиса как никогда высоки. Избранный президент США пообещал закрыть границу для нелегальных мигрантов и депортировать часть тех, кто уже прибыл в Штаты. Дональд Трамп готовится сделать это в первый же день своего пребывания в должности. Напомним, инаугурация состоится в понедельник, 20 января.

# Мексика # Международная политика # Дональд Трамп

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