В Мексике неизвестные расстреляли посетителей кафе: погибли 6 человек, более 20 – получили ранения

Новости Мексики. В мексиканском кафе неизвестные расстреляли посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По меньшей мере, шесть человек погибли, более 20 получили ранения.

Бандиты ворвались в здание, когда там проходила вечеринка. После инцидента они скрылись на грузовике. Полиция проводит расследование. Мотивы и личности злоумышленников пока не установлены.

Все раненые госпитализированы.

Отметим, в Мексике подобные случаи – не редкость. Большинство из них происходит из-за столкновений наркогруппировок, жертвами которых уже стали около 200 тысяч человек.