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В Мексике неизвестные расстреляли посетителей кафе: погибли 6 человек, более 20 – получили ранения

23 марта 2018 07:00
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Новости Мексики. В мексиканском кафе неизвестные расстреляли посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По меньшей мере, шесть человек погибли, более 20 получили ранения.

В Мексике неизвестные расстреляли посетителей кафе: погибли 6 человек, более 20 – получили ранения-1

Бандиты ворвались в здание, когда там проходила вечеринка. После инцидента они скрылись на грузовике. Полиция проводит расследование. Мотивы и личности злоумышленников пока не установлены.

Все раненые госпитализированы.

Отметим, в Мексике подобные случаи – не редкость. Большинство из них происходит из-за столкновений наркогруппировок, жертвами которых уже стали около 200 тысяч человек.

В Мексике неизвестные расстреляли посетителей кафе: погибли 6 человек, более 20 – получили ранения-4

# Фотофакт # Стрельба

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