В Чехии произошёл взрыв на химкомбинате. Погибли 6 человек

Новости Чехии. 22 марта в городе Чехии Кралупи-над-Влтавоу на крупном химкомбинате произошёл взрыв. Предприятие принадлежит Synthos Kralupy.

Как сообщает Aktuálně.cz, шесть человек погибли, ещё двое пострадали. Пострадавшие госпитализированы. У одного ожоги 10% поверхности тела, у другого – сильные ожоги лица.

В атмосферу не попали вредные выбросы, окружающей среде ничего не угрожает. Взрыв произошёл в отдалении от города, поэтому жители вне опасности.

Имеется информация, что перед происшествием велась очистка пустого топливного бака.

Устанавливается причина взрыва.