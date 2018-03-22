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В Чехии произошёл взрыв на химкомбинате. Погибли 6 человек

22 марта 2018 13:03
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Новости Чехии. 22 марта в городе Чехии Кралупи-над-Влтавоу на крупном химкомбинате произошёл взрыв. Предприятие принадлежит Synthos Kralupy.  

Как сообщает Aktuálně.cz, шесть человек погибли, ещё двое пострадали. Пострадавшие госпитализированы. У одного ожоги 10% поверхности тела, у другого – сильные ожоги лица.  

В атмосферу не попали вредные выбросы, окружающей среде ничего не угрожает. Взрыв произошёл в отдалении от города, поэтому жители вне опасности.  

Имеется информация, что перед происшествием велась очистка пустого топливного бака.  

Устанавливается причина взрыва.  

# Взрыв

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