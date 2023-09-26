В Мексике на борьбу с наркокартелями направили армию

Новости Мексики. Власти Мексики мобилизовали армию на войну с преступностью. В южные районы страны, которые фактически полностью контролируют различные наркокартели, отправлены более 1 500 солдат, нацгвардейцев и спецназовцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед ними поставлена задача восстановить порядок. Выполнить ее будет довольно сложно, так как крупные наркоторговцы обзавелись собственными хорошо вооруженными армиями, в которые насильно привлекают местных жителей. С начала 2023 года количество убийств в южных штатах достигло почти 400. Это на 16 % больше, чем за аналогичный период 2022 года.