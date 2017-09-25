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Вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Толмачев найден убитым

25 сентября 2017 09:13
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Новости России. Следственный комитет предъявил дочери вратаря сборной СССР по хоккею Виктора Толмачева обвинение в убийстве собственного отца.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 22 сентября супруга 78-летнего спортсмена сообщила, что Толмачев не выходит на связь больше недели. Сотрудники полиции прибыли в квартиру хоккеиста и обнаружили там его тело, накрытое брезентом.

На теле мужчины были обнаружены семь колото-резаных ран.

По факту смерти хоккеиста возбуждено уголовное дело. 55-летней дочери Виктора Толмачева предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Виктор Толмачев становился чемпионом СССР в составе команды московского ЦСКА в 1963-1966 годах. После его ухода в «Химик» его место занял Владислав Третьяк. За национальную сборную СССР Толмачев сыграл 10 матчей.

# Убийство # Виктор Толмачев

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