На выборах в Бундестаг победил блок Ангелы Меркель

Новости Германии. Блок Христианско-социального и Христианско-демократического союзов победил на выборах в Бундестаг.

Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на данные избирательной комиссии. Победивший блок Ангелы Меркель набрал 33% голосов, на второй позиции – Социально-демократическая партия Германии. У нее 20,5 %.

Партию «Альтернатива для Германии» поддержали 12,6% избирателей, а Свободную демократическую партию – 10,7%. Партия «Зеленых» набрала 8,9% голосов, а за Левую партию проголосовали 9% избирателей.

СДПГ объявила решение уйти в оппозицию. В парламенте правящую коалицию сформируют таким образом: блок ХДС/ХСС, Свободная демократическая партия и «Зеленые».