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Лидеры крайне правых националистов «Альтернатива для Германии» заявили, что готовят против Ангелы Меркель уголовное дело

25 сентября 2017 08:49
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Новости Германии. В ФРГ подводят итоги парламентских выборов: победа в четвертый раз у Ангелы Меркель и ее союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выборах в Бундестаг победил блок Ангелы Меркель

Лидеры крайне правых националистов «Альтернатива для Германии» заявили, что готовят против Ангелы Меркель уголовное дело-1

Однако не все так хорошо у правящего христианско-демократического альянса. Партия показала самый худший результат за последние десятилетия. И теперь коалиция Меркель вынуждена вести переговоры с другими фракциями, кроме одной.

«Альтернатива для Германии» – тревожная сенсация выборов.

Крайне правые националисты впервые пробились в парламент с тех пор как Рейхстаг, переименовали в Бундестаг (сразу после второй мировой войны). Лидеры этой партии заявили, что готовят уголовное дело против канцлера за то, что допустила нелегальных мигрантов в Германию.

# Выборы # Фотофакт # Ангела Меркель

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