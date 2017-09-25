Лидеры крайне правых националистов «Альтернатива для Германии» заявили, что готовят против Ангелы Меркель уголовное дело

Новости Германии. В ФРГ подводят итоги парламентских выборов: победа в четвертый раз у Ангелы Меркель и ее союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако не все так хорошо у правящего христианско-демократического альянса. Партия показала самый худший результат за последние десятилетия. И теперь коалиция Меркель вынуждена вести переговоры с другими фракциями, кроме одной.

«Альтернатива для Германии» – тревожная сенсация выборов.

Крайне правые националисты впервые пробились в парламент с тех пор как Рейхстаг, переименовали в Бундестаг (сразу после второй мировой войны). Лидеры этой партии заявили, что готовят уголовное дело против канцлера за то, что допустила нелегальных мигрантов в Германию.