В Мексике демонстранты сорвали заседание парламента и избили депутатов

В Мексике сотни сторонников правящей партии взяли штурмом здание регионального парламента в штате Нуэво-Леон, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
В Мексике сотни сторонников правящей партии взяли штурмом здание регионального парламента в штате Нуэво-Леон, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Толпа разъяренных людей ворвалась в зал заседаний и устроила настоящее побоище. Они стали избивать депутатов, а затем, чтобы разогнать их, зажгли дымовую шашку. Возмущение вызвано тем, что на заседании должен быть назначен новый губернатор штата, кандидатура которого не понравилась сторонникам правящей партии, так как тот представляет оппозицию.