В Мексике демонстранты сорвали заседание парламента и избили депутатов

Толпа разъяренных людей ворвалась в зал заседаний и устроила настоящее побоище. Они стали избивать депутатов, а затем, чтобы разогнать их, зажгли дымовую шашку. Возмущение вызвано тем, что на заседании должен быть назначен новый губернатор штата, кандидатура которого не понравилась сторонникам правящей партии, так как тот представляет оппозицию.