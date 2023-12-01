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В Мексике демонстранты сорвали заседание парламента и избили депутатов

01 декабря 2023 09:07
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В Мексике сотни сторонников правящей партии взяли штурмом здание регионального парламента в штате Нуэво-Леон, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике демонстранты сорвали заседание парламента и избили депутатов-1

Толпа разъяренных людей ворвалась в зал заседаний и устроила настоящее побоище. Они стали избивать депутатов, а затем, чтобы разогнать их, зажгли дымовую шашку. Возмущение вызвано тем, что на заседании должен быть назначен новый губернатор штата, кандидатура которого не понравилась сторонникам правящей партии, так как тот представляет оппозицию.

# Акции протеста # Новости Мексики # Фотофакт

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