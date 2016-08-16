Наводнение в Москве: почти 5 см осадков за несколько часов, подтоплено 800 частных домов

Новости России. Накануне обрушился на Москву совершенно небывалый ливень. Рекорд столетней давности был превышен вдвое. За несколько часов выпало почти 5 см осадков. Вышла из берегов река Яуза, в следствие чего пришлось перекрывать движение на нескольких центральных проспектах и улицах российской столицы.

800 частных домов было подтоплено, спасателям пришлось эвакуировать 200 водителей и пассажиров из автомобилей, которые взяла в плен резко поднявшаяся вода.

Дождливую погоду москвичам обещали еще и 16 августа, хотя испытаний вроде вчерашних горожанам ждать, наверное, не стоит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.