Прямой эфир

Наводнение в Москве: почти 5 см осадков за несколько часов, подтоплено 800 частных домов

16 августа 2016 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Накануне обрушился на Москву совершенно небывалый ливень. Рекорд столетней давности был превышен вдвое. За несколько часов выпало почти 5 см осадков. Вышла из берегов река Яуза, в следствие чего пришлось перекрывать движение на нескольких центральных проспектах и улицах российской столицы.

800 частных домов было подтоплено, спасателям пришлось эвакуировать 200 водителей и пассажиров из автомобилей, которые взяла в плен резко поднявшаяся вода.

Дождливую погоду москвичам обещали еще и 16 августа, хотя испытаний вроде вчерашних горожанам ждать, наверное, не стоит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наводнение в России

Другие новости рубрики

Все новости
В Непале автобус рухнул в 200-метровое ущелье: 33 человека погибли
16 августа 2016 07:12

В Непале автобус рухнул в 200-метровое ущелье: 33 человека погибли

Наводнение в США: есть погибшие, более 20 тысяч жителей Луизианы покинули свои дома
16 августа 2016 06:03

Наводнение в США: есть погибшие, более 20 тысяч жителей Луизианы покинули свои дома

Теракт в Турции: 3 человека погибли, 25 ранены в результате взрыва автомобиля
15 августа 2016 13:29

Теракт в Турции: 3 человека погибли, 25 ранены в результате взрыва автомобиля