В Мехико землетрясение парализовало жизнь города

Серия землетрясений парализовала жизнь мексиканской столицы. Из-за подземных толчков прекратили работу предприятия и учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Серия землетрясений парализовала жизнь мексиканской столицы. Из-за подземных толчков прекратили работу предприятия и учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перестал ходить городской транспорт и метро. Несмотря на заявления управления гражданской защиты, об отсутствии опасности люди довольно долго оставались на улицах, боясь заходить в здания. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в центре Мехико на глубине всего километр. Однако все обошлось без последствий, жертв и разрушений нет.