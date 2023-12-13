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В Мехико землетрясение парализовало жизнь города

13 декабря 2023 08:05
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Серия землетрясений парализовала жизнь мексиканской столицы. Из-за подземных толчков прекратили работу предприятия и учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мехико землетрясение парализовало жизнь города-1

Перестал ходить городской транспорт и метро. Несмотря на заявления управления гражданской защиты, об отсутствии опасности люди довольно долго оставались на улицах, боясь заходить в здания. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в центре Мехико на глубине всего километр. Однако все обошлось без последствий, жертв и разрушений нет.

# Землетрясение в Мексике # Новости Мексики

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