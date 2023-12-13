В Мехико землетрясение парализовало жизнь города

Перестал ходить городской транспорт и метро. Несмотря на заявления управления гражданской защиты, об отсутствии опасности люди довольно долго оставались на улицах, боясь заходить в здания. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в центре Мехико на глубине всего километр. Однако все обошлось без последствий, жертв и разрушений нет.