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В МЧС России выясняют причины взрыва в жилом доме в Новой Москве

30 мая 2023 06:36
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Новости России. В МЧС России выясняют причины взрыва в жилом доме в Новой Москве. В результате в многоэтажном здании частично выбило стекла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В МЧС России выясняют причины взрыва в жилом доме в Новой Москве-1

В экстренных службах заявили, что причиной взрыва мог стать беспилотник. Четыре дрона сбиты на подлете к Москве со стороны юго-запада, противовоздушная оборона продолжает отражать атаку.  

# Взрыв # Новости России # Фотофакт

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