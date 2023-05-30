Новости России. В МЧС России выясняют причины взрыва в жилом доме в Новой Москве. В результате в многоэтажном здании частично выбило стекла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В МЧС России выясняют причины взрыва в жилом доме в Новой Москве. В результате в многоэтажном здании частично выбило стекла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В экстренных службах заявили, что причиной взрыва мог стать беспилотник. Четыре дрона сбиты на подлете к Москве со стороны юго-запада, противовоздушная оборона продолжает отражать атаку.