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В Минске пройдёт заседание Совета постпредов стран СНГ

30 мая 2023 06:11
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Деятельность Содружества Независимых Государств приобретает особое значение для консолидации усилий во имя укрепления региональной безопасности. Постпреды стран СНГ готовятся к предстоящему заседанию Совета глав правительств Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске пройдёт заседание Совета постпредов стран СНГ-1

Оно намечено на 8 июня в Сочи, а сегодня, 30 мая, в Исполкоме СНГ в белорусской столице эксперты обменяются мнениями об экономическом взаимодействии в Содружестве, рассмотрят проекты Концепции развития промышленной кооперации и Комплекса мер по ее реализации до 2030 года. Также постоянные полномочные представители обсудят предложения в проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств. Они пройдут осенью в Бишкеке.  

# СНГ # общество # Фотофакт # СНГ

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