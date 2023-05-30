В Минске пройдёт заседание Совета постпредов стран СНГ

Оно намечено на 8 июня в Сочи, а сегодня, 30 мая, в Исполкоме СНГ в белорусской столице эксперты обменяются мнениями об экономическом взаимодействии в Содружестве, рассмотрят проекты Концепции развития промышленной кооперации и Комплекса мер по ее реализации до 2030 года. Также постоянные полномочные представители обсудят предложения в проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств. Они пройдут осенью в Бишкеке.