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В Великобритании попросят супермаркеты лимитировать цены на хлеб и молоко

30 мая 2023 06:35
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Новости Великобритании. Власти Британии не прекращают попыток снизить инфляцию. Правительство Королевства намерено попросить крупные магазины лимитировать цены на ряд товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Великобритании попросят супермаркеты лимитировать цены на хлеб и молоко-1

Это будут самые необходимые продукты, такие как хлеб и молоко. Как отнесутся супермаркеты к инициативе властей, пока непонятно. Возможно, окончательное решение будет зависеть от производителей: готовы ли они снизить цены для посредников.  

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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