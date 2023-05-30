В Великобритании попросят супермаркеты лимитировать цены на хлеб и молоко

Новости Великобритании. Власти Британии не прекращают попыток снизить инфляцию. Правительство Королевства намерено попросить крупные магазины лимитировать цены на ряд товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это будут самые необходимые продукты, такие как хлеб и молоко. Как отнесутся супермаркеты к инициативе властей, пока непонятно. Возможно, окончательное решение будет зависеть от производителей: готовы ли они снизить цены для посредников.