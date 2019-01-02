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В Магнитогорске поисково-спасательные работы продлятся ещё как минимум сутки

02 января 2019 20:27
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Новости России. Вот уже несколько дней внимание общественности приковано к российскому Магнитогорску, где 31 декабря взрыв привел к обрушению жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Магнитогорске поисково-спасательные работы продлятся ещё как минимум сутки-1


Число жертв трагедии возросло до 21 человека. В больницах находятся около 10 пострадавших. Поисково-спасательные работы не прерываются ни на минуту, и продлятся ещё минимум сутки. Сегодняшний день в Челябинской области объявлен траурным.

Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске выросло до 21

К этому стихийному мемориалу сегодня весь день несут цветы, свечи и мягкие игрушки. Среди жертв трагедии – двое детей. Днем из-под обломков было извлечено тело – трехлетней девочки.

В Магнитогорске поисково-спасательные работы продлятся ещё как минимум сутки-4

В память о погибших сегодня на месте трагедии прошла траурная литургия.

С утра список погибших увеличился вдвое. Теперь в нем более 20-ти фамилий. Судьба еще нескольких десятков человек остается неизвестной. На разбор завалов потребуется еще как минимум сутки. Спасатели разбирают груды бетона и металла с риском для собственных жизней. Конструкции крайне неустойчивы. Несколько раз работы приходилось приостанавливать из-за угрозы повторного обрушения.

В Магнитогорске поисково-спасательные работы продлятся ещё как минимум сутки-7

Михаил Юрин, представитель регионального ГУ МЧС России:
Нависающие конструкции сохраняются. Они также угрожают жизням сотрудников МЧС России, которые работают на месте. И, соответственно, будут приниматься решения, как их демонтировать в дальнейшем.

В Магнитогорске поисково-спасательные работы продлятся ещё как минимум сутки-10

Шансов обнаружить кого-то выжившим – практически нет. Однако надежда не теряется. Ведь одно чудо здесь уже произошло: накануне спасатели обнаружили и извлекли из-под обломков 10-месячного ребенка. На холоде и без еды малыш провел около 35 часов. С обморожениями, переломами и ссадинами, но живой. С места ЧП его экстренно доставили в московскую больницу. Мальчику необходима операция, однако его состояние пока слишком нестабильно для хирургического вмешательства.

В Магнитогорске поисково-спасательные работы продлятся ещё как минимум сутки-13

В больницах Магнитогорска остаются 5 пострадавших. Их самочувствие уже не вызывает опасений у медиков. Среди тех, кто получил травмы, оказался подросток.

В Магнитогорске поисково-спасательные работы продлятся ещё как минимум сутки-16

После обследования полуразрушенного здания, жильцов нескольких подъездов решили эвакуировать. Некоторым из тех, кто остался без крыши над головой, предоставлено временное укрытие. Остальные нашли приют у родственников. Власти обещали оказать пострадавшим всю необходимую помощь, как материальную, так и психологическую. При местной школе организован медицинский пост, где дежурят бригады скорой, а также психологи. Не остались равнодушными к чужому горю и простые граждане: они перечисляют деньги на благотворительный счет.

В Магнитогорске поисково-спасательные работы продлятся ещё как минимум сутки-19

Произошедшее в Магнитогорске не связывают с терактом, следов взрывчатки на месте ЧП не найдено. Наиболее вероятной версией считается взрыв бытового газа.

В Магнитогорске поисково-спасательные работы продлятся ещё как минимум сутки-22

На месте трагедии работает усиленная следственная группа более чем из сотни человек. Сегодня в Челябинской области приспущены государственные флаги, а вместо праздничных мероприятий город погрузилися в тягостную тишину. Первые прощания с погибшими запланированы на 4 января.

В Магнитогорске поисково-спасательные работы продлятся ещё как минимум сутки-25

 

# Взрыв газа # Михаил Юрин # Фотофакт

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