Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске выросло до 21

Новости России. Количество жертв обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске продолжает расти. К этому моменту спасатели извлекли тела 21-го человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Количество жертв обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске продолжает расти. К этому моменту спасатели извлекли тела 21-го человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поиск еще 22-ух продолжается. Наиболее вероятной версией считается взрыв бытового газа. Сегодня в Челябинской области России день траура.