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Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске выросло до 21

02 января 2019 15:00
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Новости России. Количество жертв обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске продолжает расти. К этому моменту спасатели извлекли тела 21-го человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске выросло до 21-1

Поиск еще 22-ух продолжается. Наиболее вероятной версией считается взрыв бытового газа. Сегодня в Челябинской области России день траура.

# Взрыв газа # Фотофакт

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