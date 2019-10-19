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В Барселоне продолжаются протесты против приговора каталонским политикам. Полиция применила водомёты

19 октября 2019 12:51
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Новости Испании. Барселона охвачена массовыми беспорядками: почти 100 человек пострадали, около 30 задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Барселоне продолжаются протесты против приговора каталонским политикам. Полиция применила водомёты-1

Самые ожесточенные столкновения между сторонниками независимости Каталонии и полицейскими прошли в центре города. Протестующие бросались камнями, били витрины магазинов и жгли машины. В ответ правоохранители пустили в ход слезоточивый газ и – впервые за время митингов – водометы.

В Барселоне продолжаются протесты против приговора каталонским политикам. Полиция применила водомёты-4

Протесты начались после того, как верховный суд Испании приговорил каталонских политиков к тюремным срокам до 13 лет. Их обвинили в организации референдума о независимости региона два года назад. Мадрид считает его незаконным.

В Барселоне продолжаются протесты против приговора каталонским политикам. Полиция применила водомёты-7

В Барселоне продолжаются протесты против приговора каталонским политикам. Полиция применила водомёты-9

В Барселоне продолжаются протесты против приговора каталонским политикам. Полиция применила водомёты-11

# Акции протеста # Фотофакт

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