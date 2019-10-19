В Барселоне продолжаются протесты против приговора каталонским политикам. Полиция применила водомёты

Новости Испании. Барселона охвачена массовыми беспорядками: почти 100 человек пострадали, около 30 задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые ожесточенные столкновения между сторонниками независимости Каталонии и полицейскими прошли в центре города. Протестующие бросались камнями, били витрины магазинов и жгли машины. В ответ правоохранители пустили в ход слезоточивый газ и – впервые за время митингов – водометы.