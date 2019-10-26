Крупнейшие митинги в истории Чили: люди выступают против социального неравенства

Новости Чили. В Чили на акции протеста вышли более миллиона человек. Это крупнейшие митинги в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чили. В Чили на акции протеста вышли более миллиона человек. Это крупнейшие митинги в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты выступили против социального неравенства и потребовали изменения экономической политики.
Собравшиеся также призвали власти прекратить действие режима чрезвычайного положения и отозвать военных, которые ранее были привлечены к обеспечению порядка в городах.
Масштабные акции протеста начались в чилийской столице после решения правительства повысить стоимость проезда в общественном транспорте.