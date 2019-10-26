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Крупнейшие митинги в истории Чили: люди выступают против социального неравенства

26 октября 2019 12:26
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Новости Чили. В Чили на акции протеста вышли более миллиона человек. Это крупнейшие митинги в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшие митинги в истории Чили: люди выступают против социального неравенства-1

Демонстранты выступили против социального неравенства и потребовали изменения экономической политики.

Крупнейшие митинги в истории Чили: люди выступают против социального неравенства-4

Собравшиеся также призвали власти прекратить действие режима чрезвычайного положения и отозвать военных, которые ранее были привлечены к обеспечению порядка в городах.

Крупнейшие митинги в истории Чили: люди выступают против социального неравенства-7

Масштабные акции протеста начались в чилийской столице после решения правительства повысить стоимость проезда в общественном транспорте.

Крупнейшие митинги в истории Чили: люди выступают против социального неравенства-10

# Акции протеста # Фотофакт

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