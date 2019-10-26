Крупнейшие митинги в истории Чили: люди выступают против социального неравенства

Новости Чили. В Чили на акции протеста вышли более миллиона человек. Это крупнейшие митинги в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты выступили против социального неравенства и потребовали изменения экономической политики.

Собравшиеся также призвали власти прекратить действие режима чрезвычайного положения и отозвать военных, которые ранее были привлечены к обеспечению порядка в городах.