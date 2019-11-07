В лондонском театре Пикадилли во время спектакля обрушился потолок: пострадали 5 человек

Новости Великобритании. В лондонском театре Пикадилли во время спектакля частично обрушился потолок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем образовалась дыра шириной около 4 метров.

В результате происшествия 5 посетителей получили травмы. Людей и персонал – в общей сложности это около 1100 человек – экстренно эвакуировали. Прибывшие к месту происшествия медики доставили пострадавших в больницу.

Причины происшествия пока не установлены. По словам посетителей, перед тем, как обвалилась штукатурка, с потолка капала вода.