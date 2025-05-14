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Лула да Силва намерен передать Путину просьбы Киева о переговорах

14 мая 2025 09:03
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Лула да Силва намерен передать Путину просьбы Киева о переговорах-0

В планах у президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва призвать президента РФ Владимира Путина направиться в Стамбул для принятия участия в переговорном процессе касательно конфликта в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на Ouest-France.

«Мне ничего не стоит сказать ему: «Эй, товарищ Путин, отправляйтесь в Стамбул, Бога ради», – сказал бразильский политик.

Президент РФ ранее украинской стороне предложил возобновление прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Лула да Силва

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