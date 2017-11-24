235 человек погибли. Теракт в Египте

Новости Египта. Число погибших в результате теракта в египетской мечети возросло до 235 человек.



По разным данным, пострадали более 150 человек. Состояние многих врачи оценивают как тяжелое.

Террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть в районе эр-Роуда на Синайском полуострове, привели в действие взрывное устройство, после чего стали расстреливать выбегавших из мечети людей.

В момент молитвы в храме находились около 500 человек.

По словам очевидцев, огонь вёлся и по машинам скорой, которые вывозили раненых.

Как сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники в органах безопасности, 15 радикалов, причастных к теракту, были уничтожены ударом с беспилотников.