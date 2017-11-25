Трагедия в Грузии: жертвами пожара в гостинице в Батуми стали 11 человек

Новости Грузии. Трагические новости приходят из Грузии. В Батуми минувшей ночью сражались с сильным пожаром, который охватил популярную гостиницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Грузии. Трагические новости приходят из Грузии. В Батуми минувшей ночью сражались с сильным пожаром, который охватил популярную гостиницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами трагедии, по последним данным, которые сообщило МВД страны, стали 11 человек – гражданин Ирана и местные жители. Около 20 раненых находятся в больницах.
Среди пострадавших – гражданин Израиля, пятеро – Турции, остальные жители Грузии. Среди них и пожарные.
Огонь вспыхнул в отеле поздно вечером. Густым едким дымом заволокло все пути к эвакуации. Кроме того, как выяснилось, в здании не было пожарной лестницы и люди на 7 этаже оказались заблокированы в огненной ловушке.
Спасали их уже пожарные при помощи своей техники, не предназначенной для подобных целей. По факту ЧП, возбуждено уголовное дело.