В Египте объявлен траур по жертвам кровавого нападения на мечеть в провинции Северный Синай

Новости Египта. В Египте – трехдневный траур по жертвам самого кровавого нападения в истории страны – атаке на мечеть в провинции Северный Синай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. В Египте – трехдневный траур по жертвам самого кровавого нападения в истории страны – атаке на мечеть в провинции Северный Синай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списке погибших, по последним данным, 235 человек. Их хоронили всю минувшую ночь. В числе жертв – 30 детей, которым не было даже 10 лет. Напомню, террористы напали на мечеть во время пятничной молитвы.
Сначала устроили взрыв, затем открыли стрельбу. С места нападения скрылись. Однако уже известно, что 30 боевиков, причастных к этому теракту, уже уничтожены. Их ликвидировали в ходе антитеррористической операции.