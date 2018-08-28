В Лондоне задержали почти 400 участников карнавала афрокубинской культуры

Новости Великобритании. Без малого 400 человек были задержаны в Лондоне за минувшие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они участники карнавала афрокубинской культуры, который ежегодно проходит в городе.
Новости Великобритании. Без малого 400 человек были задержаны в Лондоне за минувшие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они участники карнавала афрокубинской культуры, который ежегодно проходит в городе.
С 26 августа правоохранители изъяли у посетителей 36 единиц оружия. В ходе многочисленных столкновений пострадали около 30 полицейских.
В 2018 году для обеспечения порядка на мероприятии было привлечено рекордное количество правоохранителей: 6 тысяч – 26 августа, 7 тысяч – 27 августа.