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В Лондоне задержали почти 400 участников карнавала афрокубинской культуры

28 августа 2018 09:55
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Новости Великобритании. Без малого 400 человек были задержаны в Лондоне за минувшие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они участники карнавала афрокубинской культуры, который ежегодно проходит в городе.

В Лондоне задержали почти 400 участников карнавала афрокубинской культуры-1

В Лондоне задержали почти 400 участников карнавала афрокубинской культуры-3

С 26 августа правоохранители изъяли у посетителей 36 единиц оружия. В ходе многочисленных столкновений пострадали около 30 полицейских.

В 2018 году для обеспечения порядка на мероприятии было привлечено рекордное количество правоохранителей: 6 тысяч – 26 августа, 7 тысяч – 27 августа.

В Лондоне задержали почти 400 участников карнавала афрокубинской культуры-6

# Фестиваль # Фотофакт

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