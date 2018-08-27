В Чехии зафиксирована рекордно низкая для августа температура

Новости Чехии. Аномальная жара в Чехии сменилась заморозками: минувшей ночью температура воздуха местами опустилась до -9ºС (рекордно низкий показатель для августа), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению метеорологов, такая погода – следствие глобального потепления. Именно из-за него затяжная жара и засуха резко сменяются похолоданием. Напоминаем, на протяжении июля и августа в стране сохранялась очень жаркая и засушливая погода. В некоторых регионах столбики термометров показывали отметку в +38ºС.