В Лондоне прошла акция протеста из-за роста стоимости аренды квартир

В последние годы она увеличилась почти на 40 %, поэтому многие жители столицы вынуждены были отказаться от квартир. Их стоимость намного превышает 2 тысячи фунтов стерлингов в месяц, что далеко не по карману большинству. Митингующие требуют от правительства установить контроль за рынком жилья.