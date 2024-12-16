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В Лондоне прошла акция протеста из-за роста стоимости аренды квартир

16 декабря 2024 07:32
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Тысячи людей прошли маршем по улицам Лондона, протестуя из-за резкого роста платы за аренду жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне прошла акция протеста из-за роста стоимости аренды квартир-2

В последние годы она увеличилась почти на 40 %, поэтому многие жители столицы вынуждены были отказаться от квартир. Их стоимость намного превышает 2 тысячи фунтов стерлингов в месяц, что далеко не по карману большинству. Митингующие требуют от правительства установить контроль за рынком жилья.

# Протесты # Международная политика

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