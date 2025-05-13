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В Лондоне из-за повреждения электрокабеля была остановлена работа метро

13 мая 2025 10:37
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Столица Великобритании столкнулась с транспортным хаосом. Причиной стало повреждение электрокабеля, из-за чего в час пик прекратили работу пять основных линий лондонского метро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне из-за повреждения электрокабеля была остановлена работа метро-2

Несколько десятков тысяч человек вынуждены были ехать домой и на работу на наземном транспорте, который не приспособлен к таким нагрузкам. Многие просто добирались до пункта назначения пешком. Больше всего от аварии пострадали авиапассажиры, так как встали все электрички, соединяющие Лондон с двумя крупными аэропортами. На свои рейсы опоздали несколько тысяч человек. Несмотря на то, что власти отчитались об устранении аварии, сообщения о перебоях в работе городского транспорта поступают до сих пор.

# Великобритания # транспорт

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