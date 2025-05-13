В Лондоне из-за повреждения электрокабеля была остановлена работа метро

Несколько десятков тысяч человек вынуждены были ехать домой и на работу на наземном транспорте, который не приспособлен к таким нагрузкам. Многие просто добирались до пункта назначения пешком. Больше всего от аварии пострадали авиапассажиры, так как встали все электрички, соединяющие Лондон с двумя крупными аэропортами. На свои рейсы опоздали несколько тысяч человек. Несмотря на то, что власти отчитались об устранении аварии, сообщения о перебоях в работе городского транспорта поступают до сих пор.