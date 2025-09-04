В Лондоне двухэтажный автобус въехал в пешеходов – есть пострадавшие

Чрезвычайное происшествие парализовало движение в центре британской столицы. Там пассажирский автобус на полной скорости въехал на тротуар. По предварительным данным в результате инцидента пострадали около 20 человек – пешеходы и пассажиры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место происшествия прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Несколько пострадавших с тяжелыми травмами были доставлены в больницы, среди них и водитель автобуса. Информации о погибших нет. Район ЧП до сих пор оцеплен, весь транспорт перенаправляется на другие улицы, на месте работают эксперты и полиция, которые выясняют причины происшествия. Засматриваются две версии – техническая неисправность автобуса, у него могли отказать тормоза, либо резкое ухудшение самочувствия водителя во время движения.