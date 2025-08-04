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В Лондоне демонстранты пытались захватить отель для беженцев

04 августа 2025 08:15
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Антимиграционные протесты в Великобритании приобретают все более радикальные и ожесточенные формы. Так, в Лондоне группа агрессивно настроенных демонстрантов пыталась штурмом взять отель, где разместили просителей убежища. Полиции пришлось применить силу, чтобы отбить эту атаку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне демонстранты пытались захватить отель для беженцев-2

Однако это только разозлило пикетчиков, большинство которых являются членами ультраправых организаций. Правоохранителям пришлось вызвать подмогу, чтобы остановить их. Но ситуация еще больше накалилась, когда к отелю прибыли демонстранты, поддерживающие мигрантов. Между сторонами вспыхнули ожесточенные столкновения. Чтобы восстановить порядок, полиции понадобилось несколько часов. О пострадавших и задержанных сообщений нет. В связи с угрозой беспорядков власти Лондона разрабатывают план экстренных действий, который кроме прочего, предполагает создание закрытой зоны возле отеля, где размещаются просители убежища.

# Протесты

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