В Ливии возобновились уличные столкновения. Ожесточенные бои охватили столицу страны. В городе звучат выстрелы, а силы правительства национального согласия пытаются взять под контроль тюрьмы и штаб-квартиры на юге и в центре Триполи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, к эскалации напряженности в стране привела гибель главы службы безопасности при президентском совете Ливии. Его смерть 12 мая спровоцировала массовое насилие в нескольких районах столицы. Вечером 13 мая сообщалось о нормализации ситуации, однако беспорядки вспыхнули с новой силой. Три столичных муниципалитета объявили о приостановке работы учреждений образования. Закрыт международный аэропорт.

Кроме того, судебная полиция сообщила, что большое число заключенных сбежало из тюрьмы к востоку от Триполи. Подразделения Ливийской национальной армии движутся в Бенгази, где базируется второе, противоборствующее правительство.

Напомним, сейчас в Ливии действует два правительства, не признающих друг друга. Одно, поддерживаемое ООН, базируется в Триполи. Второе, сформированное Палатой представителей, находится в Бенгази и контролирует восточную часть страны.